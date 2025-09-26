logo
Hrvatska nije priznala Palestinu: U Saboru danas 44 glasa "za" i 73 "protiv"

Autor Dragana Božić
0

Hrvatski sabor danas je glasao o prijedlogu stranke Možemo! da se u zakonskom roku pripremi teren za priznanje Palestine.

Hrvatska nije priznala Palestinu Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Prijedlog nije dobio potrebnu većinu od 121 odbornika, 44 su glasala “za”, 4 su bila suzdržana, dok je 73 odbornika bilo “protiv”.

Istovremeno, 56 zastupnika uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, tražeći da Hrvatska što prije prizna Palestinu i suspenduje izvoz oružja Izraelu zbog, kako su naveli, humanitarne katastrofe u Gazi.

U dopisu se naglašava da bi priznanje imalo snažnu simboličku vrijednost i pokazalo hrvatsku predanost rješenju o dvije države, koje međunarodna zajednica već godinama smatra ključem trajnog mira na Bliskom istoku, piše Klix.

Pismo su potpisali svi odbornici SDP (36), Možemo! (10) i IDS (2). Podršku su dale i odbornice SDSS Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Među potpisnicima su i Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Miro Bulj (Most).

Rasprava u Saboru prošla je u napetoj atmosferi. Posebno oštar bio je odbornik Marin Miletić, koji je naglasio da nikada neće podržati Hamas. Iz opozicije su mu odgovarali kako priznanje Palestine ne znači podršku Hamasu, već zalaganje za prekid krvoprolića u Gazi.

"Pozivamo sve zastupnice i zastupnike da podrže naše prijedloge i natjeraju Vladu da poduzme odlučne korake kako bi doprinijela zaustavljanju genocida, prekidu vatre i propuštanju humanitarne pomoći u Gazu", saopštili su iz Možemo.

(Mondo)

