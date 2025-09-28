logo
Pojavila se slika Nebojše Pavkovića iz aviona Vlade Srbije: Evo kako danas izgleda (Foto)

Autor mondo.ba
0

Nebojša Pavković stigao je u Beograd danas popodne.

nebojša pavković.JPG Izvor: Balkan Info/YouTube

Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković stigao je danas popodne u Beogradu. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koja je nastala navodno u avionu Vlade Srbije kojim je doputovao iz Finske u Srbiju.

Njega je Mehanizam u Hagu prevremeno pustio na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Uoči puta, Nebojša Pavković je telefonom razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Srbije, koji mu je poželeo srećan put.

(MONDO)

Tagovi

general Srbija Hag

