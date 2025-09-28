Nebojša Pavković stigao u Beograd: Sletio avion Vlade Srbije

Avion sa Nebojšom Pavkovićem sletio je u Beograd.

Izvor: Balkan Info/YouTube

Avion Vlade Srbije u kom je bio nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković sletio je u Beograd, saznaje "RTS". On se u Srbiju vratio iz Finske po odluci Mehanizma iz Haga koji ga je pustio na prevremenu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

On će odmah biti prevezen sanitetom na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Da podsjetimo, prije leta iz Finske za Srbiju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao Nebojšu Pavkovića i poželio mu je srećan put.

(RTS/MONDO)