Procurila fotografija generala Pavkovića sa VMA: Evo kako izgleda nakon povratka iz Finske (FOTO)

Autor mondo.ba
General Nebojša Pavković (79), koji je prevremeno pušten sa izdržavanja kazne od 22 godine, stigao je u Srbiju iz Finske i trenutno se nalazi na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Na društvenim mrežama pojavila se njegova prva fotografija sa VMA.

Nebojša Pavković slika s VMA Izvor: Facebook/Православни манастири и цркве

General Nebojša Pavković (79) stigao je juče iz Finske u Srbiju, gdje će liječenje nastaviti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

Avion Vlade Srbije vratio je generala Nebojšu Pavkovića u Srbiju, koji je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Predsjednik Vučić prije dva dana je izjavio da je general Nebojša Pavković u izuzetno lošem zdravstvenom stanju. Sada je na profilu "Pravoslavni manastiri i crkve" objavljena njegova fotografija sa VMA.

Za šta je Pavković osuđen

Nebojša Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinskom korpusu na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. godine.

Protiv njega i drugih generala je krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala, a 2005. godine je izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

On je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 22 godine zatvora za deportacije, prisilna premještanja, ubistva, progone i druga nehumana djela.

Zajedno sa njim, osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić. Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru a Milan Milutinović je oslobođen optužbi.

(MONDO)

