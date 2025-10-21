U bolnici još 16 povrijeđenih iz autobusa: Troje na intenzivnoj, jedan ide u UKC Vojvodine

U bolnici u Sremskoj Mitrovici nalazi se još 16 povrijeđenih iz saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su poginule tri osobe. Jedan pacijent biće prebačen u UKC Vojvodine. Svi hospitalizovani su stabilno, troje ih je na intenzivnoj njezi.

Izvor: KURIR/D.Š.

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici nalazi se još 16 pacijenata koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, kada je autobus sletio u jarak, od kojih će jedna osoba danas da bude transportovana u Univerzitetski klinički centar Vojvodine, saznaju mediji.

Kako kažu u bolnici u Sremskoj Mitrovici, stanje svih povrijeđenih putnika koji su kod njih hospitalizovani od petka, 17. oktobra, je stabilno.

"Troje pacijenata se nalazi u Jedinici intenzivne terapije, a jedna osoba će biti transportovana u UKC Vojvodine. U odjeljenjima opšte hirurgije i ortopedije se oporavlja ukupno 13 pacijenata. Svi su stabilnog zdravstvenog stanja", kažu u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici za medije.

Autobuska nesreća desila se u petak, 17. oktobra na putu Sremska Mitrovica-Jarak, a u njemu su bili putnici fabrike iz Rume. Na licu mjesta stradale su dve osobe, a kasnije je još jedna podlegla povredama, dok je više od 60 osoba primljeno u opštu bolniocu u Sremskoj Mitrovici.

Sa najtežim povredama odmah su operisani, jedna pacijentkinja je prebačana u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a još jedan pacijent u UKC Vojvodine.

Vozač autobusa koji se prevrnuo je nakon saobraćajne nesreće priveden.

MUP je tokom noći saopštio da je preko 60 nepravilnosti u radu utvrđeno tokom kontrole firme prevoznika, a detalje pročitajte u odvojenoj vesti.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst su se oglasili i saopštili da pozivaju sve humane ljude da se odazovu akciji doniranja krvi.

Doktor iz Hitne pomoći opisao kako je teklo spašavanje ljudi iz prevrnutog autobusa, on je ispričao da su neki jaukali, neki ležali, a da je dvoje bilo mrtvo.

