Preminula još jedna osoba nakon jezive nesreće kod Sremske Mitrovice, uhapšen vozač autobusa

Preminula je još jedna osoba nakon nesreće kod Sremske Mitrovice.

Izvor: KURIR/D.Š.

Kako saznaje "Telegraf", preminula je još jedna osoba nakon strašne saobraćajne nesreće koja se danas dogodila kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus. Preminule su dvije osobe odmah nakon nesreće, više od 80 je povrijeđeno, a sada je preminual još jedna osoba.

Zasad ima tri poginule osobe. Prevrnuo se autobus koji je prevozio radnike kući sa posla, uhapšen je vozač (70). Zasad nije poznat uzrok nesreće, istraga je u toku.

Doktor Milan Mandić iz Hitne pomoći u Sremskoj Mitrovici je opisao kako je izgledalo spašavanja povrijeđenih.

"Svi su pacijenti izvučeni za nešto malo više od sat vremena. Na licu mjesta smo zatekli dva mrtva pacijenta. Oni su već bili preminuli kad smo mi stigli, nažalost se nije ništa moglo učiniti.

Što se ostalih tiče, sve smo izvukli i podijelili im svima terapiju za bolove i oni su prebačeni u bolnicu. Odmah smo krenuli na lice mjesta i pozvali smo našu dežurnu ekipu i transportni sanitet koji su bili u Šašincima i Kuzminu na obavljanju redovnih zadataka. Mi smo stigli odmah na lice mjesta za dva minuta, bili smo tamo već u 14.48 časova i vatrogasci su stigli u isto vrijeme", izjavio je Mandić, prenosi Blic.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija autobusa koji se prevrnuo. Riječ je o dabldekeru, autobusu na dva sprata. Vozač autobusa je prevozio radnike firme "Health Care" kako je saopštio MUP.