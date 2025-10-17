logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminula još jedna osoba nakon jezive nesreće kod Sremske Mitrovice, uhapšen vozač autobusa

Preminula još jedna osoba nakon jezive nesreće kod Sremske Mitrovice, uhapšen vozač autobusa

Izvor mondo.ba
0

Preminula je još jedna osoba nakon nesreće kod Sremske Mitrovice.

Preminula još jedna osoba nakon jezive nesreće kod Sremske Mitrovice Izvor: KURIR/D.Š.

Kako saznaje "Telegraf", preminula je još jedna osoba nakon strašne saobraćajne nesreće koja se danas dogodila kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus. Preminule su dvije osobe odmah nakon nesreće, više od 80 je povrijeđeno, a sada je preminual još jedna osoba.

Zasad ima tri poginule osobe. Prevrnuo se autobus koji je prevozio radnike kući sa posla, uhapšen je vozač (70). Zasad nije poznat uzrok nesreće, istraga je u toku.

Doktor Milan Mandić iz Hitne pomoći u Sremskoj Mitrovici je opisao kako je izgledalo spašavanja povrijeđenih.

"Svi su pacijenti izvučeni za nešto malo više od sat vremena. Na licu mjesta smo zatekli dva mrtva pacijenta. Oni su već bili preminuli kad smo mi stigli, nažalost se nije ništa moglo učiniti.

Što se ostalih tiče, sve smo izvukli i podijelili im svima terapiju za bolove i oni su prebačeni u bolnicu. Odmah smo krenuli na lice mjesta i pozvali smo našu dežurnu ekipu i transportni sanitet koji su bili u Šašincima i Kuzminu na obavljanju redovnih zadataka. Mi smo stigli odmah na lice mjesta za dva minuta, bili smo tamo već u 14.48 časova i vatrogasci su stigli u isto vrijeme", izjavio je Mandić, prenosi Blic.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija autobusa koji se prevrnuo. Riječ je o dabldekeru, autobusu na dva sprata. Vozač autobusa je prevozio radnike firme "Health Care" kako je saopštio MUP.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Sremska Mitrovica saobraćajna nesreća Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ