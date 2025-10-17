logo
Dvije osobe u teškom stanju: Nove informacije o povrijeđenima u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Najmanje dvije osobe su u vrlo teškom stanju nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice.

Dve osobe u teškom stanju nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice Izvor: KURIR/D.Š.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Sremska Mitrovica - Jarak kada se prevrnuo autobus, stradale su najmanje dvije osobe, a povrijeđeno je više od 80. Prijem povrijeđenih i dalje traje, a prema saznanjima "Blica", dvije osobe su u vrlo teškom stanju.

Dosad je primljeno 35 osoba u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Jedna teško povrijeđena je u operacionoj sali u ovoj bolnici, a druga se transportuje u Klinički centar Vojvodine prema saznanjima pomenutog lista.

"Prema prvim informacijama 6 sanitetskih ekipa Doma zdravlja i Opšte bolnice izašla je na teren nakon teške saobraćajne nezgode kod stare fabrike Šećerane na ulasku u Sremsku Mitrovicu. Povrijeđeno je više od 20 osoba i svi su na opservaciji ili dijagnostici.

Teže povrijeđeni odmah su prebačeni u operacionu salu. Transport povrijeđenih još uvijek traje", kaže Vojislav Mirnić, direktor Opšte bonice Sremska Mitrovica za "Blic".

Da podsjetimo, na putu Sremska Mitrovica - Jarak dogodila se danas oko 14:45 teška saobraćajna nesreća kada su poginule dvije, a povrijeđeno je više od 80 osoba. Zasad nije poznat uzrok nesreće, istraga je u toku.

(Blic/MONDO)

Tagovi

saobraćajna nesreća Srbija Sremska Mitrovica

