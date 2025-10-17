Poginule dvije, a povrijeđene 83 osobe: Jezive scene na mjestu nesreće kod Sremske Mitrovice, prevrnuo se autobus

Poginule su dvije, a povrijeđene su 83 osobe u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice.

U prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice danas su stradale dvije osobe, a povrijeđeno je čak 83 prema saznanjima "Blica". Vatrogasci, policija i Hitna pomoć su na licu mjesta.

Saobraćaj je na dionici Sremska Mitrovica - Jarak u potpunosti obustavljen. Autobus se prevrnuo na krov, vatrogasci pokušavaju da izvuku zarobljene osobe.

Ministarstvo unutrašnih poslova Srbije oglasilo se o saobraćajnoj nesreći.

"Danas oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica - Jarak, autobus prevoznika 'Sirmium bus' koji je prevozio radnike firme Heltcare, iz za sada nepoznatih razloga, je sletio sa puta i prevrnuo se na krov. Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja ljekarske pomoći. Na licu mjesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povrijeđenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode", navodi se u saopštenju.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće kod Sremske Mitrovice

Istraga je u toku, uzrok će biti poznat nakon uviđaja.

