Jeziv prizor na mjestu gdje se prevrnuo autobus: Sjedišta i odjeća razbacani na sve strane (Video)

Jeziv prizor na mjestu gdje se prevrnuo autobus: Sjedišta i odjeća razbacani na sve strane (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Izašao je snimak sa mjesta gdje se dogodila strašna nesreća, u kojoj se autobus pun putnika prevrnuo kod Sremske Mitrovice.

Jeziv prizor na mjestu gdje se prevrnuo autobus Izvor: KURIR/D.Š.

Velika tragedija dogodila se juče kod Sremske Mitrovice kada je u prevrtanju autobusa troje ljudi izgubilo život, a na desetine njih je povrijeđeno. Dan nakon jezive nesreće prizori sa mjesta gdje se sve dogodilo izazivaju jezu.

Kako se vidi na objavljenim snimcima sa društvenim mreža, danas se na nesrećnom putu u jarku gdje se autobus i prevrnuo mogu vidjeti na sve strane razbacane stvari i sedišta duž tog dijela, dok je prilaz jednim dijelom ograđen i zabranjen.

"Mjesto nesreće na putu Jarak-Sremska Mitrovica dan poslije", piše u objavi IG stranica "sremskamitrovica.mojgradsm".

Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak, život su izgubile tri osobe, dvije na licu mjesta i jedna u bolnici od posljedica zadobijenih povreda.

Ukupno 61 putnik je pregledan u mitrovačkoj bolnici, a 39 osoba je zadržano na liječenju. Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj njezi, dvadesetoro je smješteno na Odjeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.

Jedna osoba je prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, a jedna je transportovana je u Beograd na dalje liječenje. Autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još uvek nepoznatih razloga sletio je sa puta i prevrnuo se.

Vozač autobusa, D. K. (1955), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je danas u kavkom stanju su pacijenti koji su učestvovali u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Sremskoj Mitrovici, pa rekao kako je 7 pacijenata teže povrijeđeno, dok je 15 pacijenata spremno za otpust.

"Hospitalizovano je 39 pacijenata. Od jutros najnovije informacije da se 7 pacijenata teže povrijeđenih nalaze na jedinicama intenzivne terapije. Imamo spremne pacijente za otpust. Na odjeljenju opšte hirirgije je 13 pacijenata spremno za otpust, da ide svojim kućama i na odjeljenju za ortopediju su 2 pacijenta spremna za otpust.

Dalje se radi dopunska dijagnostika za sve pacijente i ja očekujem da će u narednih 48 sati takođe jedan dio pacijenata biti spreman za otpust. Ono što je da smo uvelik posjete od 14 do 16 časova na odeljenjima ortopedije i hirurgije", kazao je direktor.

 (Telegraf/MONDO)

