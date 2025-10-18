Osmoro pacijenata na intenzivnoj njezi nakon prevrtanja autobusa kod Sremske Mitrovice

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak, život su izgubile tri osobe.

Izvor: Kurir/D. Š.

Stanje 39 osoba povrijeđenih u jučerašnjem prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice je nepromijenjeno. Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj njezi, dvadesetoro je smešteno na Odjeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče na putu između Sremske Mitrovice i sela Jarak, život su izgubile tri osobe, dvije na licu mjesta i jedna u bolnici od posljedica zadobijenih povreda.

Ukupno 61 putnik je pregledan u mitrovačkoj bolnici, a 39 osoba je zadržano na lečenju. Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj njezi, dvadesetoro je smješteno na Odjeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.

Jedna osoba je prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, a jedna je transportovana je u Beograd na dalje liječenje.

Autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još uvijek nepoznatih razloga sletio je sa puta i prevrnuo se. Vozač autobusa, D. K. (1955), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač osumnjičen za teško dijelo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. MUP je takođe istaklo da je u prethodne dvije godine bilo tri nadzora rada prevoznika i utvrđeno je više od 60 neispravnosti.

Koković: Komercijalne nesreće među najtežima, ljudski faktor ključan

Mirko Koković iz Agencije za bezbjednost saobraćaja kaže da je reč o jednoj od najtežih saobraćajnih nesreća u Srbiji ove godine, kada je u pitanju komercijalni prevoz, odnosno vozila kao što su autobusi i kamioni. Zbog njihovih dimenzija, mase i konstrukcije, ovakve nesreće imaju veoma teške posledice, a dodatni faktori ih čine još opasnijim.

"Prema statistici, u ovakvim saobraćajnim nesrećama u Srbiji život izgubi svaka četvrta osoba, dok se povredi svaka peta", navodi Koković.

On ističe da je ljudski faktor uzrok u čak 97 odsto saobraćajnih nezgoda. Posebno je važno, kaže, da profesionalni vozači redovno obavljaju ljekarske preglede.

Po propisima, oni moraju biti pregledani najmanje jednom u tri godine, što utvrđuje nadležna ljekarska komisija.

(RTS, Mondo)