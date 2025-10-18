logo
Sremska Mitrovica proglasila Dan žalosti, objavljen identitet žrtava nesreće

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih.

Proglašen Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponjedjeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više desetina je povrijeđeno.

Odluka je doneta na vanrednoj sjednici Gradskog veća, održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji su juče, po njegovim rečima, pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

"Izražavam najdublja saučešća porodicama stradalih i želim brzo ozdravljenje svim pacijentima u Mitrovačkoj bolnici. Zadnje dvije godine slušali smo kritike o bolnici, ali ono što su juče uradili ljekari, medicinske sestre i tehničari bilo je nevjerovatno. Preko sto njih dotrčalo je na posao bez poziva, iz osjećaja dužnosti i solidarnosti. To je bilo nešto što se ne zaboravlja", rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je potvrdio da su žrtve nesreće muškarac iz Bosuta, žena iz Martinaca i jedan sugrađanin iz Sremske Rače.

"Ova tragedija pogodila je čitavu zajednicu. Zato smo proglasili Dan žalosti. Grad je preuzeo odgovornost, i ne samo finansijsku, već i ljudsku", dodao je on.

(Mondo)

Tagovi

Sremska Mitrovica dan žalosti

Još iz INFO

