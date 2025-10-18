Sremska Mitrovica proglasila Dan žalosti, objavljen identitet žrtava nesreće

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih.

Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponjedjeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više desetina je povrijeđeno.

Odluka je doneta na vanrednoj sjednici Gradskog veća, održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji su juče, po njegovim rečima, pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

"Izražavam najdublja saučešća porodicama stradalih i želim brzo ozdravljenje svim pacijentima u Mitrovačkoj bolnici. Zadnje dvije godine slušali smo kritike o bolnici, ali ono što su juče uradili ljekari, medicinske sestre i tehničari bilo je nevjerovatno. Preko sto njih dotrčalo je na posao bez poziva, iz osjećaja dužnosti i solidarnosti. To je bilo nešto što se ne zaboravlja", rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je potvrdio da su žrtve nesreće muškarac iz Bosuta, žena iz Martinaca i jedan sugrađanin iz Sremske Rače.

"Ova tragedija pogodila je čitavu zajednicu. Zato smo proglasili Dan žalosti. Grad je preuzeo odgovornost, i ne samo finansijsku, već i ljudsku", dodao je on.

