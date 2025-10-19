"Vozio je 120 na sat": Potpukovnik policije iznio detalje stravične nesreće kod Sremske Mitrovice

Dejan Stević, potpukovnik policije oglasio se povodom saobraćajne nesreće kod Sremske Mitrovice i otkrio uzrok prevrtanja autobusa punog putnika.

Izvor: KURIR/D.Š.

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je jutros da je policija utvrdila sve neophodne činjenice koje su potrebne za daljni tok tužilačke istrage u vezi sa teškom saobraćajnom nesrećom koja se dogodila kod Sremske Mitrovice, ističući da se pretpostavlja da je nepropisna brzina uzrok udesa.

"Policijsko zadržavanje vozača ističe danas u 11.00 časova i on će biti priveden tužiocu. Pretpostavljamo da će mu biti produženo zadržavanje. Negdje smo na tahografu utvrdili kretanje od nevjerovatnih 120 kilometara na čas ovako gabaritog vozila. Vozač je prevozio 83 putika. Veliko odsustvo odgovornosti u ovom momentu... Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini", rekao je Stević.

Dodao je da je vanredni tehnički pregled autobusa koji se prevrnuo urađen 15. septembra ove godine, a da je ljekarski pregled vozač izvršio krajem 2024. godine.

Na ovoj dionici puta pripadnici saobraćajne policije, od skorašnjeg ponovnog otvaranja nakon rekonstrukcije, evidentirali su više od 60 prekršaja zbog vožnje nepropisnom brzinom.

Prilikom prevrtanja autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak u petak oko 14.45 časova, poginule su tri, a povrijeđeno oko 80 osoba.

(Blic/MONDO)