Pucnjava u Zagrebu: Muškarac ranjen nakon svađe na ulici (VIDEO)

Pucnjava u Zagrebu: Muškarac ranjen nakon svađe na ulici (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac je ranjen u pucnjavi u Zagrebu, dok policija traga za napadačem koji je pobjegao.

Pucnjava u Zagrebu Izvor: Shutterstock

Pucnjava se dogodila prijepodne u naselju Središće poslije svađe na ulici, javili su zagrebački mediji.

Policija je blokirala ulice u potrazi na napadačem.

Svjedoci navode da je jedan muškarac fizički napao drugog, a potom pucao u njega.

Policija i Hitna pomoć brzo su stigle na mjesto događaja i povrijeđenog su odnijeli na nosilima.

Napadač je, prema riječima očevidaca, nakon pucnja pobjegao u obližnju zgradu. 

(Srna/Mondo)

