logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Vučić o izborima: "Biće održani prije roka"

Aleksandar Vučić o izborima: "Biće održani prije roka"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će se parlamentarni izbori održati prije zakonom propisanog roka.

Vučić o raspisivanju parlamentarnih izbora Izvor: Pink/Screeenshot

"Nadležna institucija u našoj zemlji u skladu sa ustavom i zakonom donosiće odluke o tome kada će biti izbori, ali ja želim da kažem da uvažavajući njihove zahtjeve da ti izbori budu pre vremena, da budu prije aprila, maja 2027. godine, da ću svakako razumijevajući potrebe blokadera, zahtjeve blokadera, značajne manjine u našoj zemlji, dakle, velikog broja ljudi, da ćemo im izaći u susret i da će ti izbori biti održani pre roka, kada o tome će odlučiti nadležna institucija u skladu sa ustavom Republike Srbije i zakonima Republike Srbije. Tako da obavijestiću vas kada tu odluku donese. A narod će na izborima pokazati za čiju i kakvu politiku želi da glasa", rekao je Vučić odogovarajući na pitanja novinara prilikom posjete gradilištu stadiona u Surčinu

Vučić se zahvalio svima onima koji su bili prisutni na komemorativnom skupu u Novom Sadu.

"Koliko god ih je bilo, bilo je skoro 40 hiljada tamo u 12 sati kada se odavala počast preminulima. Ono što je nevjerovatno to je da je 10 do 12 hiljada ljudi odmah napustilo skup, više nigdje nisu bili, ni u gradu, niti bilo gdje. Mi smo to pratili i po rampama naplatnim i po svemu. To su ljudi koji su došli samo da odaju počast ljudima i napustili. A ovi političari su ostali malo duže", rekao je Vučić i nastavio:

"Na kraju ih je na Keju bilo koliko biješe, 15 ili 16 hiljada, kada su se svi ponovo skupili. Mnogo manje. To je veliki broj ljudi. Vidjećemo, biće drugih skupova pa ćemo da vidimo kako to ide. Ali ne mislim da je to važno, mnogo važnije od svega koliko je ljudi bilo, kako je to prošlo, pa prošlo je mirno, dostojanstveno, kao što je bilo i u Hramu Svetog Save i na svim drugim mjestima i veoma sam zadovoljan zbog toga", rekao je Vučić.

(Euronews/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ