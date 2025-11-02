Aleksandar Vučić o izborima: "Biće održani prije roka"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će se parlamentarni izbori održati prije zakonom propisanog roka.

Izvor: Pink/Screeenshot

"Nadležna institucija u našoj zemlji u skladu sa ustavom i zakonom donosiće odluke o tome kada će biti izbori, ali ja želim da kažem da uvažavajući njihove zahtjeve da ti izbori budu pre vremena, da budu prije aprila, maja 2027. godine, da ću svakako razumijevajući potrebe blokadera, zahtjeve blokadera, značajne manjine u našoj zemlji, dakle, velikog broja ljudi, da ćemo im izaći u susret i da će ti izbori biti održani pre roka, kada o tome će odlučiti nadležna institucija u skladu sa ustavom Republike Srbije i zakonima Republike Srbije. Tako da obavijestiću vas kada tu odluku donese. A narod će na izborima pokazati za čiju i kakvu politiku želi da glasa", rekao je Vučić odogovarajući na pitanja novinara prilikom posjete gradilištu stadiona u Surčinu

Vučić se zahvalio svima onima koji su bili prisutni na komemorativnom skupu u Novom Sadu.

"Koliko god ih je bilo, bilo je skoro 40 hiljada tamo u 12 sati kada se odavala počast preminulima. Ono što je nevjerovatno to je da je 10 do 12 hiljada ljudi odmah napustilo skup, više nigdje nisu bili, ni u gradu, niti bilo gdje. Mi smo to pratili i po rampama naplatnim i po svemu. To su ljudi koji su došli samo da odaju počast ljudima i napustili. A ovi političari su ostali malo duže", rekao je Vučić i nastavio:

"Na kraju ih je na Keju bilo koliko biješe, 15 ili 16 hiljada, kada su se svi ponovo skupili. Mnogo manje. To je veliki broj ljudi. Vidjećemo, biće drugih skupova pa ćemo da vidimo kako to ide. Ali ne mislim da je to važno, mnogo važnije od svega koliko je ljudi bilo, kako je to prošlo, pa prošlo je mirno, dostojanstveno, kao što je bilo i u Hramu Svetog Save i na svim drugim mjestima i veoma sam zadovoljan zbog toga", rekao je Vučić.

(Euronews/MONDO)