Majka poginulog Stefana Hrke stupila u štrajk glađu kod Skupštine Srbije (FOTO/VIDEO)

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, stupila je u štrajk glađu u blizini zgrade Skupštine Srbije.

Izvor: Fonet

Dijana Hrka je novinarima rekla da je počela štrajk u blizini Skupštine Srbije, jer joj policija nije dozvolila da priđe zgradi parlamenta.

Prema njenim riječima, postaviće šator u neposrednoj blizini Doma Skupštine Srbije, gdje je i zaustavljena sa građanima koji su došli da je podrže - na prostoru kod raskrsnice Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Ponovila je zahtjev da predsjednik Srbije "raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protivpravno lišeni slobode".

Takođe, pozvala je javnost, medije i sve građane koji, kako je rekla, vjeruju u istinu i pravdu da joj pruže podršku.

Grupa građana krenula je danas pješice iz Novog Sada ka Beogradu, u znak podrške Dijani Hrki.

Više policijskih i vozila Žandarmerije parkirano je u Kosovskoj ulici, kod donjeg ulaza u parlament, kao i jedna ambulantna kola.