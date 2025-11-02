logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos ispred Skupštine Srbije: Policija spriječila masovnu tuču dvije grupe građana (Foto)

Haos ispred Skupštine Srbije: Policija spriječila masovnu tuču dvije grupe građana (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Haos ispred Skupštine Srbije, policija spriječila incidente.

Policija u Beogradu spriječila masovnu tuču dvije grupe građana Izvor: MONDO

Pripadnici policijske brigade i Žandarmerije spriječili su masovnu tuču dvije grupe građana koji su okupljeni na platou ispred Narodne skupštine u centru Beograda. Kordon policije stoji kod ograde koja stoji na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra između građana koji podržavaju Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice Željezničke stanice 1. novembra 2024. u Novom Sadu, i građana koji se nalaze u kampu koji se nalazi ispred Skupštine Srbije.

Dijana Hrka je danas došla u Beograd da bi započela štrajk glađu i iznijela je svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora). U jednom trenutku su poletjele baklje i flaše, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova spriječili su sukobe dvije okupljene grupe građana.

Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas govorio o parlamentarnim izborima. Naveo je da će biti održani prije roka, u aprilu ili maju 2027. godine, a možda i prije toga prema riječima predsjednika Srbije.

Pogledajte fotografije haosa ispred Skupštine Srbije

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd incident studenti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ