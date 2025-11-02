Haos ispred Skupštine Srbije, policija spriječila incidente.

Izvor: MONDO

Pripadnici policijske brigade i Žandarmerije spriječili su masovnu tuču dvije grupe građana koji su okupljeni na platou ispred Narodne skupštine u centru Beograda. Kordon policije stoji kod ograde koja stoji na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra između građana koji podržavaju Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice Željezničke stanice 1. novembra 2024. u Novom Sadu, i građana koji se nalaze u kampu koji se nalazi ispred Skupštine Srbije.

Dijana Hrka je danas došla u Beograd da bi započela štrajk glađu i iznijela je svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora). U jednom trenutku su poletjele baklje i flaše, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova spriječili su sukobe dvije okupljene grupe građana.

Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas govorio o parlamentarnim izborima. Naveo je da će biti održani prije roka, u aprilu ili maju 2027. godine, a možda i prije toga prema riječima predsjednika Srbije.

Pogledajte fotografije haosa ispred Skupštine Srbije

Vidi opis Haos ispred Skupštine Srbije: Policija spriječila masovnu tuču dvije grupe građana (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

(Mondo.rs)