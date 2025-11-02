Nacionalni stadion Srbije biće završen prije roka?

Nacionalni stadion u Surčinu gradi se od 1. maja 2024. godine i Aleksandar Vučić se nada da će biti završen do kraja februara 2027.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na Nacionalnom stadionu u Surčinu gdje je upitao da li će sve biti gotovo do 28. februara 2027. godine.

"Mnogo sam srećan što se nalazimo danas ovdje na Nacionalnom stadionu, iza mene je južna tribina... Veliki su pomaci, mnogo truda, rada, znanja je uloženo, samo šipova ima 2.448, ljudi rade u dvije smjene, 100.000 kubika betona, 5.000 ljudi radi ovdje na gradilištu, Ekspo stanovi idu brže od roka, a sam Ekspo malo kasni, jedino kasnimo sa Nacionalnim stadionom i nadam se da ćemo završiti do 28. februara 2027, a što se tiče utakmica od septembra 2027", rekao je Vučić.

"Mi smi se kandidovali za 2028. da dobijemo finale Lige Evrope. Protiv nas su Torino, Bukurešt, Lion, dodaju nam i Ankaru za 2029. I Ankara je kandidat za 2029. Isti kandidati su za 2028. i 2029. Ugrađeno je čak 2.448 šipova, imaće 52.000 mjesta, kao Marakana, neuporedivo bolji, luksuzniji, ja sam odrastao na Marakani, ali vrijeme to pojede i morate da gledate budućnost...".

Prema njegovim riječima, na stadionu će biti i 43 lokala, kao i veliki broj izlaza kako bi se osigurala bezbjednost posjetilaca i što brži izlazak sa stadiona poslije događaja.

Šta znamo o Nacionalnom stadionu?

Kamen-temeljac za izgradnju stadiona položio je predsjednik Srbije Vučić 1. maja 2024. godine. Stadion bi trebalo da bude izgrađen do 1. maja 2027. godine, imaće 52.000 sjedećih mjesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitektonsko rješenje izradio je Mark Fenvik.

Stadion će imati i šoping centar, fudbalsku akademiju, muzej FS Srbije. Planiran je kao multifunkcionalni sportski objekat namijenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.

UEFA je saopštila da se FSS kandidovao da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa dva stadiona - "Grupama" stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa Juventusovim "Alijanc stadion" u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

