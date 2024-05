Finale Lige Evrope 2028. godine u Beogradu! Vučić: "Igraće se na Nacionalnom stadionu, hvala UEFA!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se finale UEFA Lige Evrope igrati u Beogradu na Nacionalnom stadionu.

Izvor: mondo.ba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas pri početku izgradnje Nacionalnog stadiona da će se finale UEFA Lige Evrope igrati 2028. godine u Beogradu.

"Biće 52 hiljade gledalaca, dogovorili smo sa Čeferinom i Lakovićem, hvala UEFA, dogovorili smo da se 2028. godine igra finale Lige Evrope u Beogradu. Daćemo narodu da izabere ime, ja sam mislio Srbija, nek smisle...", rekao je Vučić i poručio da će stadion biti od 20 hiljada tona čelika.

"Sve mora da bude završeno do 1. decembra 2026. godine. Gledali smo sve stadione u Evropi. Mislimo da može da bude najljepši, a sigurno je u tri najljepša. Koji su uz njega? Ima mnogo lijepih stadiona... Od većih, najljepši su stadion Real Madrida, naš je ljepši od Vemblija, od Alijanc arene... Lijep je i stadion Intera i Milana 'San Siro'. Ne znam koji još, možda novi Espanjolov, ali to je mali stadion od 30 do 35 hiljada mjesta", naglasio je predsjednik Srbije.

Prema ranije usvojenom planu španskog studija "Fenvik Iribaren", srpski Nacionalni stadion protezaće se na 32 hektara, imaće 4.500 parking mesta i biće jedan od najinovativnijih u Evropi. Cilj je da stadion "živi" 365 dana u godini i da pruža posjetiocima različite sadržaje i onda kada ne bude na njemu fudbalskih utakmica i koncerata.

