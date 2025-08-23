Skandal u Benkovcu: Veterani uz ustaške povike prekinuli festival, policija posmatrala

Hrvatski ratni veterani prekinuli su festival u Benkovcu koji promoviše nenasilje, solidarnost i pluralizam, uz verbalne prijetnje organizatoru Meliti Vrsaljko i ustaške povike "Za dom spremni!".

Izvor: Facebook/screenshot

Iz zadarske policije su naveli da utvrđuju činjenice u vezi sa sinoćnjim događajem u Benkovcu, kada je zbog protesta grupe veterana otkazana predstava koja je trebalo da bude odigrana u okviru festivala "Nosi se".

Organizator festivala novinar Melita Vrsaljko istakla je da policajci nisu učinili ništa kada je okružila grupa od 20 ratnih veterana, prenosi portal "Indeks".

"Policija nije učinila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu", napisala je Vrsaljko na "Fejsbuku".

Ona je rekla novinarima da su veteranima priključili pripadnici "Torcide" iz Zadra, da je grupa od oko 100 muškaraca vikala "Za dom spremni!", da su govorili da je treba baciti pod automobil, a jedan je udario pokušavajući joj uzme mobilni telefon.

Hrvatske opozicione stranke oštro su osudile nasilno prekidanje festivala u Benkovcu, koji je imao podršku i Ministarstva kulture.

Iz SDP-a navode da se posljednjih mjeseci u Hrvatskoj svjedoči radikalizaciji diskursa o proteklom ratu, koji državni vrh podržava i legitimiše napade na one koji u Hrvatskoj promovišu mir, solidarnost, zajedništvo i nenasilje.

"Atmosfera podjela i nasilja prelila se čak i u Hrvatski sabor, gdje smo svjedočili izgovaranju ustaškog pozdrava bez sankcija, što se prelilo u javni prostor, uključujući i Benkovac. Nastavi li državni vrh da ćuti toga će biti još", navode iz SDP-a.

Iz stranke "Možemo" ističu da je dešavanje u Benkovcu još jedna posljedica "Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce".

"Upozoravamo da se uporno promovisanje ustaških simbola mržnje koje gledamo u Hrvatskoj sve češće preliva u zabrane, hajke i fizičko nasilje na ulicama. Sramotno je da policija okreće glavu umjesto da osigura da se predstava održi", navodi se u saopštenju.

Iz Direktorata policije je saopšteno da raspolažu snimcima događaja i da se sprovodi kriminalističko istraživanje.

Festival "Nosi se" bavi se temama dekonstrukcije rata i nasilja te promovisanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao da bude otvoren satiričnom komedijom.

SRNA