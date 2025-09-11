logo
Nevrijeme u Mostaru napravilo haos: Vjetar čupao stabla iz korijena, komunalne službe na terenu (FOTO)

Nevrijeme u Mostaru napravilo haos: Vjetar čupao stabla iz korijena, komunalne službe na terenu (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Mostar je sinoć pogodilo olujno nevrijeme koje je, iako trajalo svega nekoliko minuta, ostavilo vidljive posljedice širom grada.

Nevrijeme u Mostaru Izvor: Hercegovina info

Orkanski vjetar praćen snažnom kišom iznenada je zahvatio grad, a njegova silina bila je dovoljna da izazove značajnu materijalnu štetu u vrlo kratkom roku, javljaju federalni mediji.

Najteže je pogođeno naselje Bijeli brijeg, gdje su udari vjetra iščupali stabla iz korijena, dok su brojne polomljene grane završile na parkiranim automobilima.

Komunalne službe su na terenu, ali čini se da nedostaje dovoljno radne snage za sanaciju nastale štete. Put prema SKB Mostar također je otežan zbog prepreka na cesti.

 (Mondo)

Mostar nevrijeme

