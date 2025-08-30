logo
Olujno nevrijeme pogodilo Albaniju: Više povrijeđenih, oborena stabla, blokirani putevi

Olujno nevrijeme pogodilo Albaniju: Više povrijeđenih, oborena stabla, blokirani putevi

Autor Dragana Božić
0

Olujno nevrijeme zahvatilo je danas cijelu Albaniju, od Tirane do Valone i LJeša, obarana su stabla, pojedini putevi su bili blokirani, a više ljudi je povrijeđeno.

Nevrijeme u Albaniji Izvor: Shutterstock

Nadležni rade na raščišćavanj puteva, a najmanje 20 ljudi javilo se u Traumatološku bolnicu u Tirani zbog povreda.

Vlast savetuje građanima da budu oprezni i da izbjegavaju kretanje u ugrožena područja, prenose albanski mediji.

Nevrijeme je pogodilo i Valonu, a jak vjetar izazvao je pješčanu oluju, prekrivajući puteve i smanjujući vidljivost.

Mnogi turisti su, kako se navodi, požurili da napuste grad, blokirajući ulazne i izlazne puteve oko grada.

U LJešu su jake popodnevne padavine izazvale poplave u nekoliko dijelova grada, ponegdje je nivo vode dostigao 30 centimetara, blokirajući ulaze u zgrade i otežavajući saobraćaj.

Poplave je pratio i nestanak struje u nekoliko oblasti.

Jaka oluja pogodila i Drač, Golem i Kavaju, dok su pljuskovi izazvali probleme u saobraćaju zbog poplava na putevima. 

Albanija nevrijeme

