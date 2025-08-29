logo
Pripremite se za nevrijeme: RHMZ najavio jake padavine i lokalne nepogode krajem dana

Pripremite se za nevrijeme: RHMZ najavio jake padavine i lokalne nepogode krajem dana

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

U Republici Srpskoj se krajem dana očekuju pljuskovi sa grmljavinom i lokalne nepogode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ najavio jake padavine i lokalne nepogode krajem dana Izvor: Shutterstock

Poslije podne na zapadu očekuje se nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, te lokalne nepogode uz jače padavine u kratkom periodu, jak vjetar i pojava grada.

Uveče i naredne noći kiša i pljuskovi sa grmljavinom širiće se ka jugu i istoku.

Na jugu se očekuju obilnije padavine do narednog jutra.

U subotu, 30. avgusta, očekuje se nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode uz jače padavine u kratkom periodu kao i jak vjetar, uglavnom na jugu.

Prestanak padavina očekuje se do večeri.

Iz Hidrometeorološkog zavoda ističu da se očekuje od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, na krajnjem istoku ponegdje manja količina. U Hercegovini se očekuju obilnije padavine - od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

SRNA

