Prognoza: Temperatura do 37 stepeni, popodne najavljene lokalne nepogode

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti vrlo toplo, vjetrovito i promjenljivo vrijeme - u prvom dijelu dana uglavnom sunčano uz postepeno naoblačenje od zapada ka istoku, a poslije podne na zapadu nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da se poslije podne očekuju lokalne nepogode uz jače padavine u kratkom periodu, jak vjetar i pojava leda.

Uveče i naredne noći kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Na jugu su moguće obilnije padavine do narednog jutra.

Vjetar umjeren do jak južnih smjerova, u višim predjelima na zapadu ponegdje i uz olujne udare. U narednoj noći vjetar postepeno slabi.

Maksimalna temperatura vazduha od 30 na zapadu do 37 stepeni Celzijusovih na istoku, u višim predjelima od 26.

Iz Federalnog zavoda za statistiku navode da je jutros više oblačnosti bilo na sjeveru i sjeverozapadu BiH, dok je u ostalim dijelovima pretežno je sunčano vrijeme.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija uz povoljne uslove za vožnju, a s obzirom da je danas posljednji petak u avgustu, iz Auto-moto saveza /AMS/ navode da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kako na putevima tako i na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom.

Zbog toga iz AMS vozačima savjetuju opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na mogućnost sitnijih odrona.

Zbog radova na dionici magistralnog puta Čelinac - Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac - Ukrina i Ukrina - Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici auto-puta Gradiška - Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega vozačima iz AMS savjetuju dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi i na magistralnim putevima Gradiška - Čatrnja, Prijedor - Kozarac i Laktaši - Klašnice, Srbac - Derventa, Donja Bukovica - Vršani, Vršani - Bijeljina, te Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dragotinja - Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača - Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju ovih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac - Lamovita i Crkvina - Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka - Prijedor i Vukosavlje - Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radovi se odvijaju i na putnom pravcu granični prelaz Gradiška - Kruškik - Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja pa iz AMS Srpske mole vozače za strpljenje.

Na magistralnom putu Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, najavljene su povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela i u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac - Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti veće od 7,5 tona, zbog klizišta.

Zbog klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor - Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac - Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na regionalnom putu Priboj - granica Republike Srpske/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac - Piperi, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi - Glavičice.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Na području FBiH radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi - Sarajevo, kao i na magistralnim putevima Semizovac - Olovo, Jablanica - Prozor i Posušje - granični prelaz Osoje.

Na putnom pravcu Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Pojačan je saobraćaj putničkih vozila na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se formiraju duže kolone vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko - Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase koja se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

