Uhapšen muškarac na Palama: Sumnja se da je iz puške ubio psa

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija na Palama uhapsila je muškarca čiji su inicijali B.C. zbog sumnje da je iz puške odstrijelio psa.

Muškarac B.C. uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivična djela mučenje i ubijanje životinja i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, navodi se u saopštenju.

Policija u Istočnom Starom Gradu radi na pronalasku izvršioca koji je iz privrednog društva za prodaju ukrao aluminijske felne sa gumama, akumulatore i galeriju za automobil.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Protiv lica sa Sokoca čiji su inicijali B.O. i B.O. Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo biće dostavljen izvještaj zbog sumnjiče da su u selu Sokolovići prijetili po život i tijelo ženi S.D.

U saopštenju iz Policijske uprave Istočno Sarajevo navodi se da su osumnjičeni ženi prijetili u nedjelju, 22. februara, te da će protiv njih sokolačka policija izvještaj podnijeti za krivična djela ugrožavanje sugurnosti i tjelesna povreda.