Hapšenje na Palama: Oštetio pet automobila, policija u stanu pronašla nož i kokain

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske stanice Pale identifikovali su i uhapsili I. K. iz Pala, zbog sumnje da je oštetilo pet automobila u privatnom vlasništvu.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Incident se dogodio 23. januara na jednom parking prostoru na Palama. Prema policijskim navodima, I. K. se sumnjiči da je vozila oštetio upotrebom fizičke snage i oštrog predmeta.

Nakon hapšenja, a na osnovu naredbe Osnovnog suda u Sokocu, policijski službenici su izvršili pretres stana koji osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti jedan nož, kao i 0,5 grama opojne droge kokain.

Protiv I. K. će Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

