Čitaoci reporteri

Teška nesreća na putu Sarajevo-Pale: Jedna osoba poginula, osam povrijeđeno

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Jutros oko šest časova došlo je do teške saobraćajne nesreće, u kojoj je život izgubila jedna osoba dok je osam povrijeđeno.

nesreća sarajevo-pale Izvor: Vatrogasna jedinica Istočno Sarajevo

Jedno lice je poginulo, a osam povrijeđeno u sudaru kombija i kamiona na putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapišnica, rekla je Srni portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Ona je navela da se saobraćajna nesreća dogodila u 6.15 časova i da je smrtno stradala žena čiji su inicijali A.S. koja je bila suvozač u kombiju.

Prema njenim riječima, povrijeđeni su prevezeni u bolnici u Sarajevu.

U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale. Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce preko Hreše i Trebevića.

