Teška nesreća na putu Sarajevo-Pale: Jedna osoba poginula, osam povrijeđeno

Jutros oko šest časova došlo je do teške saobraćajne nesreće, u kojoj je život izgubila jedna osoba dok je osam povrijeđeno.
Jedno lice je poginulo, a osam povrijeđeno u sudaru kombija i kamiona na putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapišnica, rekla je Srni portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
Ona je navela da se saobraćajna nesreća dogodila u 6.15 časova i da je smrtno stradala žena čiji su inicijali A.S. koja je bila suvozač u kombiju.
Prema njenim riječima, povrijeđeni su prevezeni u bolnici u Sarajevu.
U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale. Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce preko Hreše i Trebevića.