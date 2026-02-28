logo
Prvi snimci napada Izraela na Iran: Snažne eksplozije odjekuju prijestonicom, građani panično bježe (Foto, video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Iranska agencija Fars navodi da su najmanje tri eksplozije odjeknule u samom centru grada.

Snimci napada Izraela na Iran Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u centru Teherana.

Prvi snimci napada već kruže društvenim mrežama i prikazuju guste oblake dima iznad grada, uz zvuke snažnih detonacija koje su, prema izvještajima lokalnih medija, odjekivale u više dijelova prijestonice.

Na video snimcima koji se šire internetom vidi se dim iznad centralnih gradskih zona, dok građani u panici napuštaju ulice. Izvori iz Teherana izvještavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prijestonicom.

Iranska agencija Fars navodi da su najmanje tri eksplozije odjeknule u samom centru grada, a da je pogođena i oblast "Republika". Pojedini izvori tvrde da su mete bili i trg Tohid i šira zona administrativnog jezgra.

Zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama za sada nema, dok iranske vlasti još nisu izdale detaljno saopštenje o razmjerama štete.

Neposredno nakon potvrde o napadima, ministar Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je masovan uzvratni udar Teherana „pitanje trenutka“, a vjeruje se da će Iran koristiti rojeve dronova i balističke projektile.

Širom Izraela već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Komanda unutrašnjeg fronta uputila je hitan apel građanima da se odmah sklone u skloništa i prate dalja uputstva, naglašavajući da opasnost od vazdušnih udara ostaje kritična do daljeg.

(Mondo.rs)

