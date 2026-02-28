Prvi snimci napada Izraela na Iran: Snažne eksplozije odjekuju prijestonicom, građani panično bježe (Foto, video)

Iranska agencija Fars navodi da su najmanje tri eksplozije odjeknule u samom centru grada.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u centru Teherana.

Prvi snimci napada već kruže društvenim mrežama i prikazuju guste oblake dima iznad grada, uz zvuke snažnih detonacija koje su, prema izvještajima lokalnih medija, odjekivale u više dijelova prijestonice.

Na video snimcima koji se šire internetom vidi se dim iznad centralnih gradskih zona, dok građani u panici napuštaju ulice. Izvori iz Teherana izvještavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prijestonicom.

حدود ۲۰ دقیقه پیش سمت بیت خامنهایpic.twitter.com/YSUY93oYNS — Mahmood (@MalekiMaleki12)February 28, 2026

Iranska agencija Fars navodi da su najmanje tri eksplozije odjeknule u samom centru grada, a da je pogođena i oblast "Republika". Pojedini izvori tvrde da su mete bili i trg Tohid i šira zona administrativnog jezgra.

Zvaničnih podataka o eventualnim žrtvama za sada nema, dok iranske vlasti još nisu izdale detaljno saopštenje o razmjerama štete.

Strikes on Iran is happening.pic.twitter.com/NrDbYTtgii — Ricky (@0xDDDDx)February 28, 2026

Neposredno nakon potvrde o napadima, ministar Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je masovan uzvratni udar Teherana „pitanje trenutka“, a vjeruje se da će Iran koristiti rojeve dronova i balističke projektile.

Breaking news

Israel officially attacks Iran, explosions occur in Tehran

イスラエルが正式にイランを攻撃、テヘランで爆発発生

Israel secara resmi menyerang iran, terjadi ledakan di Teheran#iran#israelpic.twitter.com/CCPwn0AMo0 — sepp (@aseprivva)February 28, 2026

Širom Izraela već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Komanda unutrašnjeg fronta uputila je hitan apel građanima da se odmah sklone u skloništa i prate dalja uputstva, naglašavajući da opasnost od vazdušnih udara ostaje kritična do daljeg.

حدود ۲۰ دقیقه پیش سمت بیت خامنهایpic.twitter.com/YSUY93oYNS — Mahmood (@MalekiMaleki12)February 28, 2026

(Mondo.rs)