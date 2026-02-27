logo
Kineska ambasada u Iranu pozvala građane: "Što prije napustite zemlju"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Kineska ambasada u Iranu pozvala je svoje građane da pojačaju mjere predostrožnosti i što prije napuste zemlju, usred vojnih prijetnji Vašingtona, koji je sproveo najveće raspoređivanje snaga u regionu od invazije na Irak.

Kolaž fotografija američkog predsjednika Donalda Trampa i iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija Izvor: Hasan Mrad / Zuma Press / Profimedia

"S obzirom na trenutnu bezbjednosnu situaciju u Iranu, Ministarstvo spoljnih poslova i kineska ambasada i konzulati u Iranu preporučuju kineskim državljanima da trenutno ne putuju u Iran, a oni koji su već u Iranu da pojačaju bezbjednosne mjere i evakuišu se što je prije moguće", objavilo je kinesko diplomatsko predstavništvo na svojoj veb stranici, prenosi Sinhua.

U saopštenju se navodi da se Iran "nedavno suočio sa značajnim povećanjem spoljnih bezbjednosnih rizika".

Takođe se navodi da će kineske ambasade i konzulati u Iranu i susjednim zemljama "pružati neophodnu pomoć kineskim građanima za putovanje putem komercijalnih letova ili kopnenih ruta".

Kina, najmoćniji saveznik Teherana, ponovila je da pažljivo prati situaciju u toj zemlji i podržava je u "zaštiti njenog suvereniteta".

U ranijem saopštenju u utorak, ambasada Kine je saopštila da je regionalna bezbjednosna situacija i dalje napeta i upozorila da se ne može isključiti dalje pogoršanje, pozivajući kineske državljane da ostanu na oprezu i preduzmu odgovarajuće mjere predostrožnosti.

