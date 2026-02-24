Tramp frustriran opcijama za Iran – ograničeni napadi mogu izazvati širi konflikt

Predsjednik Tramp frustriran vojnim opcijama prema Iranu. SAD pojačavaju prisustvo u regionu, dok ograničeni napadi mogu izazvati dugotrajni sukob.

Predsjednik SAD Donald Tramp sve je više frustriran ograničenjima vojnog uticaja na Iran, otkrivaju izvori upoznati sa situacijom koji su razgovarali sa "CBS News" pod uslovom anonimnosti. Za razliku od prethodnih ciljnih operacija, uključujući nedavnu koja je uklonila venecuelanskog lidera Nikolasa Madura sa vlasti, Trampu je rečeno da bi bilo kakav napad na Iran gotovo sigurno ne bio jedinstven i odlučujući udar. Umjesto toga, ograničeni napadi mogli bi otvoriti put ka širem sukobu — koji bi mogao uvući Sjedinjene Države u dugotrajni konflikt na Bliskom istoku.

General Dan Kejn, predsjednik Združenog štaba, savjetovao je Trampa da bi dugotrajna vojna kampanja mogla izazvati ozbiljne posljedice, uključujući odmazdu Teherana i njegovih saveznika, što bi zahtijevalo dodatne američke trupe i resurse. I pored toga, Tramp je insistirao na snažnom pokazivanju sile, vjerujući da bi ograničeni udar bio uspješan.

Tokom vikenda, specijalni izaslanik Stiv Vitkof rekao je Lari Tramp u intervjuu za "Fox News" da je Tramp „radoznao“ zašto Iranci „nisu kapitulirali“.

„Zašto, pod ovakvim pritiskom, uz količinu mornaričke moći koju imamo tamo, nisu došli do nas i rekli: ‘Priznajemo da ne želimo — ne želimo oružje. Evo šta smo spremni da uradimo.’ A ipak, teško ih je natjerati do tog mjesta“, rekao je Vitkof.

SAD pojačavaju vojnu prisutnost u regionu

U posljednjim sedmicama, SAD su značajno pojačale vojnu prisutnost u regionu. Grupa nosača aviona USS Džerald R. Ford i prateći brodovi postavljeni su u domet iranske teritorije, pridruživši se grupi USS Abraham Linkoln i eskadrilama širom Perzijskog zaliva. Sistemi "Patriot" i "THAAD" ojačani su radi zaštite američkih trupa i regionalnih saveznika od moguće odmazde. Zvaničnici Pentagona naglašavaju da su raspoređivanja odbrambena i imaju cilj odvraćanja, ali upozoravaju da bi svaki udar na Iran gotovo sigurno izazvao reakciju, uključujući raketne napade ili uznemiravanje u Hormuškom moreuzu.

Rizici i nepredvidive posljedice

Analitičari ističu da Trampova želja za dramatičnim prikazom sile odražava sukob između političkih ambicija i vojnih realnosti. Ratovi se rijetko odvijaju po planu, a čak i pažljivo kalibrirani napadi mogu imati nepredvidive posljedice. Za sada, SAD nastavljaju gomilati vojnu opremu u regionu, dok se planovi za različite scenarije usavršavaju. Konačni ishod — ograničeni udar ili postura odvraćanja — zavisi od narednog poteza Teherana i spremnosti Vašingtona da preuzme rizik.