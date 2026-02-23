Poznato kada će biti nova runda pregovora oko mira u Ukrajini: Oglasio se šef kabineta ukrajinskog predsjednika

Ukrajinska delegacija se priprema za novu rundu trilateralnih pregovora, koja će se održati oko 27. februara, potvrdio je Kirilo Budanov.
Ukrajinska delegacija se priprema za sljedeću rundu trilateralnih pregovora, koja će biti održana oko 27. februara, izjavio je danas šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov u razgovoru sa novinarima na marginama Međunarodne konferencije o pravosuđu.
"Mislim da je već zvanično potvrđeno da će sljedeća runda trilateralnih pregovora biti oko 27. februara, plus-minus dan-dva, što znači da i 26. februar u potpunosti spada u ovaj vremenski okvir. Ovo je protokolarno pitanje i sve tri strane moraju ovo da riješe međusobno. Mi se spremamo", rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.
On je dodao da ruska delegacija tokom razgovora u Ženevi nije pokrenula pitanje izbora u Ukrajini jer glavno pitanje ostaje pitanje teritorija, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
"Teritorije su glavno pitanje. Sve ostalo je sporedno. I za njih, i za sve ostale, čini mi se da je tako", rekao je Budanov i dodao da Rusija nastavlja da insistira da joj se preda Donbas.
Prethodno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da nova runda pregovora može biti održana prije kraja februara i izrazio nadu da ta runda može "zaista da bude produktivna".
(Telegraf/MONDO)