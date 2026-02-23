logo
Poznato kada će biti nova runda pregovora oko mira u Ukrajini: Oglasio se šef kabineta ukrajinskog predsjednika

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ukrajinska delegacija se priprema za novu rundu trilateralnih pregovora, koja će se održati oko 27. februara, potvrdio je Kirilo Budanov.

Novi pregovori Ukrajine i Rusije krajem februara Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press

Ukrajinska delegacija se priprema za sljedeću rundu trilateralnih pregovora, koja će biti održana oko 27. februara, izjavio je danas šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov u razgovoru sa novinarima na marginama Međunarodne konferencije o pravosuđu.

"Mislim da je već zvanično potvrđeno da će sljedeća runda trilateralnih pregovora biti oko 27. februara, plus-minus dan-dva, što znači da i 26. februar u potpunosti spada u ovaj vremenski okvir. Ovo je protokolarno pitanje i sve tri strane moraju ovo da riješe međusobno. Mi se spremamo", rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.

On je dodao da ruska delegacija tokom razgovora u Ženevi nije pokrenula pitanje izbora u Ukrajini jer glavno pitanje ostaje pitanje teritorija, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Teritorije su glavno pitanje. Sve ostalo je sporedno. I za njih, i za sve ostale, čini mi se da je tako", rekao je Budanov i dodao da Rusija nastavlja da insistira da joj se preda Donbas.

Prethodno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da nova runda pregovora može biti održana prije kraja februara i izrazio nadu da ta runda može "zaista da bude produktivna".

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

Rusija SAD Ukrajina Rat u Ukrajini pregovori

