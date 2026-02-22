Poljska u pripravnosti: Podigli borbene avione, zaštita na najvišem nivou

Poljska je podigla borbene avione nakon najnovijeg ruskog napada na Ukrajinu.

Izvor: Faizinraz/Shutterstock

Tokom noći 22. februara prijavljeno je više eksplozija u Kijevu, pri čemu su jedna osoba i dijete povrijeđeni u obližnjim predgrađima, nakon što je Rusija lansirala balističke rakete na Ukrajinu.

Prve eksplozije odjeknule su oko 4 časa po lokalnom vremenu, prema izvještaju novinara sa terena. Nove detonacije čule su se oko 4:30 časova.

"Neprijatelj napada prestonicu balističkim naoružanjem. Molimo vas da ostanete u skloništima dok se ne oglasi signal za prestanak opasnosti", izjavio je šef Kijevske gradske vojne administracije", Timur Tkačenko.

Vazdušna uzbuna proglašena je u 3:56 časova, a potom je proširena na cijelu Ukrajinu u 4:47 časova, nakon polijetanja ruskih bombardera, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo. Dodatne eksplozije čule su se u Kijevu oko 5:13 časova.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, saopštio je da su "dvije žrtve - žena i dijete - prebačeni iz predgrađa u bolnicu u Kijevu".

Brave Ukrainians running into burning houses to save their neighbors, including 2 children, after russia yet again carried out a mass attack that hit several residential buildings in Kyiv region!



My heart is literally aching!

Ukrainians deserves so much better! The world…pic.twitter.com/rDrHit3KKH — Їne Back Їversen (@IneBackIversen)February 22, 2026

Gađane su i vojna i energetska infrastruktura u Ukrajini i Kijevu.

Reakcija Poljske

Kao odgovor na ruske napade, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći podiglo borbene avione radi zaštite poljskog vazdušnog prostora.

Russia hits Ukraine energy infrastructure with major missile, drone strikes, Kyiv sayshttps://t.co/AEqDdJQVzn — The Straits Times (@straits_times)February 22, 2026

"Dežurni borbeni avioni i avion za rano upozoravanje su podignuti, a sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji dovedeni su na najviši nivo pripravnosti", navodi se u saopštenju.

Nastavak napada na civilnu infrastrukturu

Rusija redovno napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene objekte i energetsku mrežu, dok nastavlja rat.

U napadu ruskog drona u Sumskoj oblasti na sjeveroistoku Ukrajine poginula su dva brata i jedan bračni par, dok je u raketnom napadu oštećen proizvodni pogon američke multinacionalne kompanije Mondelez International, saopštile su vlasti 21. februara.

Tonight, in the center of large-scale combined strikes by UAVs of the "Geran" type, cruise, ballistic, and hypersonic missiles, there were attacks on the Armed Forces of Ukraine and energy infrastructure in Kyiv and its surroundings, Kropivnitsky and the Kirovohrad region, as…pic.twitter.com/AWdG8d4wSw — Sprinter Press (@SprinterPress)February 22, 2026

Guverner Sumske oblasti, Oleh Hrihorov, naveo je da su dva brata najprije ranjena eksplozivnom napravom koju je ispustio dron i prevezena u bolnicu.

"Na putu ka bolnici, Rusi su napali vozilohitne pomoći udarnim dronom", dodao je on.

U drugom ruskom napadu, braća su poginula.

(Kurir/Kyiv Independent/MONDO)