Trilateralni pregovori u Ženevi ekspresno završeni: Rusi napustili hotel, a Ukrajinci imali tajni sastanak

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završeni su danas u Ženevi, javlja RIA Novosti.

Pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine završeni danas u Ženevi Izvor: Presidential Office of Ukraine

Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine ekspresno su završeni danas u Ženevi, javlja dopisnik RIA Novosti. Sastanak delegacija završen je oko 10.45 sati po srednjeevropskom vremenu i neće biti nastvljeni danas, rekao je izvor za RIA Novosti.

Izvor ruskih medija je rekao da je do pregovora o Ukrajini u Ženevi došlo iza zatvorenih vrata. Mere bezbjednosti u hotelu "Prezident Vilson" u Ženevi, gdje borave članovi ruske delegacije zbog pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, pojačane su danas. 

Ruska delegacija napustila je hotel u Ženevi gdje su se održavali pregovori sa SAD i Ukrajinom.

"Pregovori su trajali dva dana: veoma dugo juče u različitim formatima, a danas oko dva sata. Bili su teški, ali veoma poslovni", rekao je Vladimir Medinski, glavni ruski pregovarač, koji je dodao da će razgovori biti nastavljeni "u bliskoj budućnosti".

Rusku delegaciju predvodio je pomoćnik ruskog predsjednika Vladimir Medinski.

U delegaciji su bili i:

  • Zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin
  • Načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov

Delegaciju SAD čine:

  • Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa - Stiv Vitkof
  • Zet američkog lidera Džared Kušner

Ukrajinsku delegaciju predvodio je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov, nakon jučerašnjih trilateralnih pregovora u Ženevi, održao je odvojeni sastanak sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera - Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije i Švajcarske. Prisustvo evropskih delegacija u Ženevi nije bilo unaprijed najavljeno, te je ovaj tajni sastanak mnoge iznenadio.

"Završio sam odvojeni sastanak sa predstavnicima SAD i evropskih partnera - Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije i Švajcarske", objavio je Umerov na Fejsbuku, navodeći da je bilo riječi o rezultatima runde pregovora od 17. februara, kao i o koordinaciji daljih koraka.

Umerov je istakao da je važno održati zajedničku viziju i koordinaciju akcija između Ukrajine, SAD i Evrope, prenio je Ukrinform.

"Postoji razumijevanje zajedničke odgovornosti za rezultat. Nastavljamo da radimo", naglasio je Umerov, prenijela RIA.

