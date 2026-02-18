Nakon tragedija u Banjaluci i Prijedoru: Zašto radnici ginu na gradilištima i da li je sistem kontrole zakazao?

Istraga o tragediji koja se prošle sedmice dogodila na gradilištu u Banjaluci, kada je smrtno stradao radnik, još uvijek traje, dok je za nesreću u Prijedoru, koja se dogodila juče, inspekcijski postupak tek započeo, potvrđeno je za naš portal iz Inspektorata RS.

Izvor: Shutterstock

Iz ove institucije su istakli da će konkretne informacije o banjalučkom slučaju saopštiti tek nakon okončanja postupka utvrđivanja činjeničnog stanja. Što se tiče jučerašnje nesreće u Prijedoru, inspektori pored uviđaja na licu mjesta vrše i detaljnu kontrolu dokumentacije poslodavca – od Akta o procjeni rizika do dokaza o ljekarskim pregledima i obuci radnika.

Podsjetimo, Prijedorčanin D.J. povrijeđen je juče na gradilištu u prijedorskom naselju Urije nakon čega je prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je usljed zadobijenih teških povreda preminuo. Građevinski radnik iz Banjaluke Đ.P. (58) poginuo je 11. februara prilikom pada sa zgrade u izgradnji u centru Banjaluke.

Povodom ove nesreće oglasili su se iz Sindikata RS tražeći, između ostalog, da bude formiran centralni registar povreda na radu i donesena strategija zaštite na radu sa jasnim i preciznim akcionim planom.

"Svake godine ponavlja se isti scenario – tragedija, kratka vijest u medijima, poneka izjava sažaljenja i nakon toga tišina. Već nakon nekoliko dana sve se zaboravlja", naveli su iz Saveza sindikata.

Crni rekord u građevinarstvu

Prema zvaničnim statističkim podacima koji su dostavljeni Mondo portalu, sektor građevinarstva u 2025. godini zabilježio je 28 teških povreda na radu, što je najveći broj u proteklih pet godina. Ukupan broj teških povreda na radu u svim djelatnostima prošle godine iznosio je 88.

Kada su u pitanju smrtne povrede, prošle godine je na radnom mjestu u Republici Srpskoj život izgubilo 11 radnika, što je blagi porast u odnosu na 2024. i 2023. godinu kada je stradalo po 10 radnika.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Najrizičnije djelatnosti ostaju iste. Pored građevinarstva, gdje su prošle godine poginula tri radnika, crnu statistiku predvodi šumarstvo i drvna industrija sa četiri smrtna slučaja u 2025. godini. U Inspektoratu ističu da ove grane, uz elektroprivredu, imaju kontinuitet nastanka povreda, dok u trgovini i turizmu to nije izražena pojava.

Kazne i najčešći propusti

Tokom 2025. godine inspektori su izvršili više od 1.500 kontrola u oblasti zaštite na radu, a propusti su pronađeni u čak 650 slučajeva. Zbog utvrđenih nepravilnosti poslodavcima su izrečene kazne u ukupnom iznosu od 304.500 KM. Samo u građevinarstvu urađeno je preko 300 kontrola, od kojih je 120 bilo sa nepravilnostima.

Inspekcijske kontrole su pokazale da se najčešće utvrđene nepravilnosti odnose na propuste u pogledu organizacije i sprovođenja mjera zaštite na radu, te primjenu preventivnih mjera. Takođe, inspektori često evidentiraju i propuste vezane za neosposobljenost radnika za bezbjedan rad, kao i neredovno ispitivanje opreme i sredstava rada.

Alarmantan manjak inspektora

Posebno zabrinjava podatak da Republička inspekcija rada trenutno broji samo 30-ak inspektora.

"Oni kontrolišu oblast radnih odnosa i zaštite na radu, te postoji potreba za kadrovskim pojačanjem ovog sektora. Na godišnjem nivou izvršimo u prosjeku 4.500 kontrola, što je maksimum s obzirom na broj ljudi", navode u Inspektoratu, naglašavajući da oni ne mogu biti prisutni kod svakog poslodavca svakodnevno, već djeluju periodično i po prijavama.

Ilustracija: Izgradnja novih stanova

Izvor: Shuttershtock

Strani radnici i rad na crno

Iako je primjetan priliv strane radne snage, Inspektorat ne vodi posebnu evidenciju po porijeklu radnika jer zakon važi jednako za sve. Za sve radnike, bez obzira da li su domaći ili strani, moraju se predočiti dokazi da su obučeni za bezbjedan rad, poručuju iz Inspektorata.

Kada je riječ o radu "na crno" u kontekstu povreda, inspektori navode da je ranijih godina bilo slučajeva da povrijeđeni radnik nije bio prijavljen, ali tvrde da to "nije izražena pojava".

Pravilnik iz 1968. godine

Stručnjaci iz oblasti zaštite i zdravlja na radu tvrde da se kod nas, nažalost, još uvijek koristi Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu iz 1968. godine.

Ističu da struka već dugo predlaže uvođenje koordinatora zaštite na radu u građevinarstvu.

"Jedan bi bio zadužen za projekte, a drugi za izvođenje radova. Na taj način inženjer bi bio prisutan u građevinarstvu i pratio projekat od početka do kraja. Trenutno stanje je takvo da licencirane kompanije imaju ugovore sa 10-15 građevinskih firmi koje ne mogu kvalitetno kontrolisati", izjavili su ranije stručnjaci za naš portal.

U tabeli u nastavku prikazani su podaci o težim i smrtnim povredama na radu u proteklih pet godina, po djelatnostima.

Izvor: Inspektorat RS