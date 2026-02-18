Danas toplije, ali nestabilno: Oblaci i slaba kiša stižu sa zapada

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuju sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje od zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti prolaznu slabu kišu, ponegdje, a u višim predjelima slab snijeg.

Izvor: Shutterstock

U Krajini i na planinama na istoku uveče će biti vjetrovito, uz jake udare juga, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab, na jugu i umjeren i promjenljiv. Poslije podne vjetar u jačanju i skrenuće na južne smjerove i duvaće umjeren, na udare jak južnih smjerova. Na sjeveru vjetar i dalje slab.

Maksimalna temperatura vazduha od pet na istoku do 12 stepeni na sjeveru i jugu, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Livno, Čemerno, Drinić i Kneževo minus četiri, Bihać, Han Pijesak i Šipovo minus tri, Bugojno, Sanski Most, Zenica, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Ribnik, Sokolac i Gacko minus dva, Tuzla, Prijedor, Banjaluka i Novi Grad minus jedan, Bileća, Sarajevo i Doboj nula, Foča i Srebrenica jedan, Rudo i Višegrad dva, Neum i Trebinje tri, te Mostar pet stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina zabilježeno je u Srebrenici 21,3 i na Han Pijesku 24,9 litara po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

Saobraćaj se odvija usporeno u višim planinskim predjelima i preko prevoja zbog mjestimično zasniježenih kolovoza i poledice, a u nižim predjelima zbog niske jutarnje temperature iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju na poledicu i klizav kolovoz, naročito preko mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima.

Iz AMS skreću pažnju na mjestimičnu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, na opasnost od obrušavanja zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na svim putnim pravcima neophodna je maksimalno oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Jelašica - Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za petlju "Omarska", kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ zbog radova.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija je nosivost veća od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva, izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnim putevima Brodar-Višegrad i Brodar-granica Republika Srpska - Srbija /Rudo jedan/ zbog posatavljanja rasvjete u tunelima Sokolača, Pasjaci i Trgovišta.

U FBiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.