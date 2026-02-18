logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MUP Srpske raspisao konkurs: Kandidati iz RS imaju priliku za školovanje na Vojnoj akademiji u Srbiji

MUP Srpske raspisao konkurs: Kandidati iz RS imaju priliku za školovanje na Vojnoj akademiji u Srbiji

Autor Nikolina Damjanić
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republika Srpska organizuje upućivanje kandidata iz građanstva na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, na studijskom programu Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo.

shutterstock_1175137621.jpg Izvor: Shutterstock

Biće raspisan izbor do deset kadeta, a školovanje traje četiri godine.

Kandidati koji budu upućeni moraju ispunjavati opšte i posebne uslove, među kojima su državljanstvo Republike Srpske, prebivalište na njenoj teritoriji, zdravstvena sposobnost za školovanje, dobar uspjeh tokom školovanja i minimalno vrlodobro vladanje.

Takođe, kandidat ne smije imati pokrenut krivični postupak, pravosnažnu kaznu za krivična djela ili prekršaje javnog reda i mira, niti disciplinsku mjeru u prethodnih pet godina.

Posebni uslovi predviđaju da su kandidati rođeni 2004. godine ili kasnije, te da su završili ili pohađaju četvrti razred srednje škole.

Više informacija o postupku i uslovima dostupno je na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS vojska Vojna akademija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ