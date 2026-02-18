MUP Srpske raspisao konkurs: Kandidati iz RS imaju priliku za školovanje na Vojnoj akademiji u Srbiji

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republika Srpska organizuje upućivanje kandidata iz građanstva na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, na studijskom programu Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo.

Izvor: Shutterstock

Biće raspisan izbor do deset kadeta, a školovanje traje četiri godine.

Kandidati koji budu upućeni moraju ispunjavati opšte i posebne uslove, među kojima su državljanstvo Republike Srpske, prebivalište na njenoj teritoriji, zdravstvena sposobnost za školovanje, dobar uspjeh tokom školovanja i minimalno vrlodobro vladanje.

Takođe, kandidat ne smije imati pokrenut krivični postupak, pravosnažnu kaznu za krivična djela ili prekršaje javnog reda i mira, niti disciplinsku mjeru u prethodnih pet godina.

Posebni uslovi predviđaju da su kandidati rođeni 2004. godine ili kasnije, te da su završili ili pohađaju četvrti razred srednje škole.

Više informacija o postupku i uslovima dostupno je na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.