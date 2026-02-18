AKOP upozorava: Piratske IPTV mreže u BiH rastu, godišnja šteta premašuje 11 miliona KM

Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH (AKOP BiH) upozorava da nelegalno pružanje IPTV usluga u BiH rapidno raste, nanoseći štetu javnim budžetima, nezavisnim kreativnim i kulturnim industrijama u iznosu od oko 11,5 miliona KM godišnje.

Izvor: Shutterstock/MAXSHOT.PL

Iz AKOP-a navode da na tržištu BiH trenutno djeluje nekoliko stotina nelegalnih pružalaca IPTV sadržaja, koji se oglašavaju preko interneta i društvenih mreža.

"Ovi subjekti nisu registrovani, nemaju potrebne dozvole, ne plaćaju poreze niti naknade vlasnicima autorskih prava, što predstavlja kazneno djelo.Nelegalne IPTV usluge stvaraju nelojalnu konkurenciju, ugrožavaju kreativnu industriju, obeshrabruju ulaganja u elektronske komunikacije, te smanjuju sredstva za sport i kulturu", saopštili su oni.

Pored ekonomske štete, ovakvi servisi ugrožavaju i bezbjednost korisnika – ne vode računa o zaštiti ličnih podataka, izlažući ih prevarama, krađi identiteta i kibernetičkim prijetnjama poput malicioznih softvera.

Prema procjenama AKOP-a, nelegalne IPTV usluge u BiH koristi oko 120.000 korisnika, što legalnim pružaocima TV usluga godišnje donosi gubitke od približno 36,5 miliona KM, uključujući propuštenu naplatu poreza od oko 10 miliona KM i naknade kolektivnim organizacijama od 1,5 miliona KM.

Primjeri iz Evropske unije i okruženja pokazuju da koordinisane policijske i pravosudne akcije, poput operacije Operation Switch Off 2026. godine, mogu značajno smanjiti mreže nelegalnih IPTV servisa. Ove akcije uključuju zatvaranje ilegalnih mreža, zapljenu opreme, identifikovanje osumnjičenih i blokiranje domena i servera.

AKOP BiH poziva sve nadležne institucije da preduzmu koordinisane i snažnije mjere u borbi protiv piratskih IPTV mreža, kako bi zaštitile interese društva, korisnika i legalnih operatera, te doprinijele evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.