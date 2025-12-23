300 TB čiste piraterije: Pojavila se ogromna arhiva sa 86 miliona Spotify pjesama

Curenje ogromne količine muzike sa Spotify otvaorilo je pitanja bezbjednosti, autorskih prava i treniranja AI modela.

Izvor: Shutterstock / Kaspars Grinvalds

Spotify se našao u centru ozbiljne kontroverze nakon što je aktivistička grupa Ana’s Archive objavila da je prikupila ogroman dio muzičkog kataloga sa ove platforme. Prema njihovim navodima, preuzeto je čak 86 miliona audio fajlova, uz dodatnih 256 miliona redova metapodataka o izvođačima, albumima i pjesmama.

Iz Spotify su potvrdili da je došlo do neovlašćenog pristupa, ali naglašavaju da se ne radi o kompletnom katalogu. Kompanija, koja ima više od 700 miliona korisnika širom svijeta, navela je da je identifikovala i ugasila naloge koji su korišćeni za nezakonito prikupljanje podataka, kao i da je reč o zaobilaženju DRM zaštite.

Iako Ana’s Archive tvrdi da fajlovi još nisu javno objavljeni, sama količina prikupljenog materijala pokrenula je nova pitanja o bezbjednosti digitalnih platformi, ali i o budućnosti autorskih prava u doba vještačke inteligencije.

Prema objavi na njihovom blogu, grupa navodi da audio fajlovi koje su prikupili predstavljaju 99,6 odsto muzike koju korisnici Spotify zaista slušaju. Plan je da se materijal dijeli putem torrenta, a cijeli projekat opisuju kao "arhivu za očuvanje muzike".

Ana’s Archive je već poznata po povezivanju sa piratskim bazama knjiga, poput LibGen arhive. Ta baza se pominjala i u sudskim dokumentima u SAD, gdje je navedeno da je Meta koristila takve skupove podataka za treniranje AI modela, uz odobrenje Marka Cukerberga, uprkos internim upozorenjima da se radi o piratskom materijalu.

Upravo zbog toga, brojni posmatrači smatraju da bi ovaj navodni Spotify "curenje" moglo da postane zlata vrijedan resurs za AI kompanije koje treniraju modele na savremenoj muzici.

Da li će cijela arhiva završiti u AI modelima?

Kompozitor i aktivista Ed Njutn-Reks upozorava da je treniranje AI sistema na piratskom sadržaju već rasprostranjena praksa i da je vrlo vjerovatno da će ova muzika završiti u AI modelima. Njegova poruka je jasna: vlade moraju da nateraju AI kompanije da otkriju koje podatke koriste za treniranje svojih sistema.

Sličan stav iznio je i Joav Cimerman, suosnivač AI startapa Third Chair, koji je naveo da bi ovakav skup podataka omogućio svakome da napravi ličnu, besplatnu verziju Spotify, ali i da trenira AI na modernoj muzici u velikom obimu. Jedina prepreka, kako kaže, ostaju zakon o autorskim pravima i njegova primjena.

Spotify tvrdi da je nakon objave Ana’s Archive uveo dodatne mjere zaštite i da aktivno prati sumnjivo ponašanje na platformi. U širem kontekstu, ovaj slučaj dodatno pojačava sukob između umetnika i AI industrije, koji je već postao jedno od ključnih tehnoloških i pravnih pitanja današnjice.

U Velikoj Britaniji, kreativni sektor se otvoreno pobunio protiv prijedloga da AI kompanije mogu koristiti zaštićena djela bez dozvole, dok je državna sekretarka Liz Kendal priznala da konsenzus ne postoji i da će nova politika o AI i autorskim pravima tek biti definisana do marta naredne godine.

Izvor:Telegraf Biznis