10 serija koje smo najviše skidali sa torent sajtova 2024. godine

HBO je prošle godine dominirao na listi sa postapokaliptičkom dramom "The Last of Us", ali su poslije duže godina dominacije "Igra prestola", zmajevi ponovo doletjeli na čelo liste

Izvor: Shutterstock

Krajem svake godine sajt TorrentFreak sumira dešavanja u "torent svijetu" i pravi liste najviše preuzimanih sadržaja. Nekoliko godina zaredom listu najpreuzimanijih serija predvodila "Igra prestola", ali je njenoj vladavini, nakon završetka posljednje sezone, došao kraj.

Nakon toga uslijedila je dominacija Disney+ izdanja, pa su 2020. i 2021. godine i vrhu bile "Vandavision" i "The Mandalorian". Njihova slava, međutim, nije mnogo dugo trajala, pošto je HBO Max-ov "prikvel" serije "Igra prestola", "House of the Dragon", odnosno "Kuća zmaja", zauzeo čelnu poziciju 2022.

I prošle godine je dominirao HBO sa postapokaliptičkom dramom "The Last of Us", ali ta promena nije potrajala, pošto su zmajevi ponovo doleteli na čelo liste. "Kuća zmaja" je najviše piratizovana televizijska serija koja je objavljena na torent sajtovima 2024. godine!

Amazonova serija "The Boys" ("Dječaci") zauzela je drugo mjesto, dok se "srebrom" okitila ovogodišnja Diznijeva serija "Shōgun" ("Šogun").

House of the Dragon Izvor: YouTube / Screen Culture

Top 10 lista najpiratizovanijih serija u 2024. izgleda ovako (serija/platforma):

House of the Dragon / Max The Boys / Amazon Prime Shōgun / Disney+ Arcane / Netflix The Penguin / Max Fallout / Amazon Prime Reacher / Amazon Prime Silo / Apple TV+ Dune: Prophecy / Max Halo / Paramount+

The Boys Izvor: YouTube / Prime Video

Ovogodišnja lista najpreuzimanijih serija sa torent sajtova karakteristična je po tome što svi naslovi koji su ušli u top 10 dolaze iz produkcije velikih striming servisa.

žIstraživanje TorrentFreak-a zasnovano je na popularnosti i broju preuzimanja serija putem BitTorrent mreže, koja u današnje vreme čini samo manji deo ukupne digitalne piraterija, bar kada je o serijama riječ.

Onaj veći deo ilegalnog konzumiranja digitalnih sadržaja ostvaruje se posredstvom ilegalnih striming servisa. A do statistike njihove gledanosti, nije moguće doći.