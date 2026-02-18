logo
Hapšenje u Doboju zbog proizvodnje i prometa droge (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
Policijski službenici Policijske uprave Doboj juče, 17. februara 2026. godine, uhapsili su D.M. iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršilo krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Omogućavanje uživanja opojnih droga“.

k-nzfX3O.jpg Izvor: PU Doboj

Kako je navedeno iz PU Doboj, D.M. je zatečen na području opštine Petrovo, a u pokušaju da izbjegne hapšenje odbacio je nepoznate predmete u obližnju njivu.

Izvršenim uviđajem pronađeno je ukupno preko 600 grama supstanci koje svojim izgledom asociraju na marihuanu i amfetamin. Oduzeto 23 paketića zelene biljne materije, ukupno oko 174,3 grama, koja svojim izgledom asocira na marihuanu, paket zelene biljne materije od oko 218,3 grama, tri paketića zelene biljne materije u plastičnim kutijama, ukupno oko 98,5 grama,11 paketića bijele praškaste materije, ukupno oko 136,9 grama, koja svojim izgledom asocira na amfetamin.

"Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju izvršen je pretres dvije kuće sa pomoćnim objektima koje koristi D.M. u opštini Petrovo. Pronađeni su i oduzeti: paketić bijele praškaste materije, predmeti za konzumiranje droge, određena količina novca i predmeti povezani sa prethodnim krivičnim djelom teške krađe na području Doboja", saopšteno je iz PU Doboj.

Po kompletiranju predmeta, nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima protiv D.M.

Doboj droga hapšenje

