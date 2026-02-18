Hapšenje u Doboju zbog proizvodnje i prometa droge (FOTO)

Policijski službenici Policijske uprave Doboj juče, 17. februara 2026. godine, uhapsili su D.M. iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršilo krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Omogućavanje uživanja opojnih droga“.

Izvor: PU Doboj

Kako je navedeno iz PU Doboj, D.M. je zatečen na području opštine Petrovo, a u pokušaju da izbjegne hapšenje odbacio je nepoznate predmete u obližnju njivu.

Izvršenim uviđajem pronađeno je ukupno preko 600 grama supstanci koje svojim izgledom asociraju na marihuanu i amfetamin. Oduzeto 23 paketića zelene biljne materije, ukupno oko 174,3 grama, koja svojim izgledom asocira na marihuanu, paket zelene biljne materije od oko 218,3 grama, tri paketića zelene biljne materije u plastičnim kutijama, ukupno oko 98,5 grama,11 paketića bijele praškaste materije, ukupno oko 136,9 grama, koja svojim izgledom asocira na amfetamin.

"Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju izvršen je pretres dvije kuće sa pomoćnim objektima koje koristi D.M. u opštini Petrovo. Pronađeni su i oduzeti: paketić bijele praškaste materije, predmeti za konzumiranje droge, određena količina novca i predmeti povezani sa prethodnim krivičnim djelom teške krađe na području Doboja", saopšteno je iz PU Doboj.

Po kompletiranju predmeta, nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima protiv D.M.