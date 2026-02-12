Nasilje i iznuda u Doboju: Pretukli muškarca ispred kuće, pa mu tražili novac preko društvenih mreža

S. M. sa područja Doboja uhapšen je zbog sumnje da je sa još tri osobe prijetio drugoj osobe ispred njegove porodične kuće, a potom mu zadalo više udaraca, nakon čega su se udaljili.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Zatim se lice S. K, koje je bilo sa S. M, obratilo oštećenom putem društvene mreže zahtijevajući novac koji mu navodno duguje, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Ova dva lica uhapšena su juče, na teret im se stavlja krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a S. K. i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Sumnja se da su krivična djela počinila isti da kada su i uhapšena, nakon što su sa još dva lica došli do porodične kuće oštećenog na području grada Doboja nakon čega je S. M. uputilo prijetnje i zadalo više udaraca šakom po glavi i tijelu oštećenog.

Policija je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju pretresla kuću i druge prostorije koje koristi S. M i tom prilikom su pronađene i oduzete dvije vrećice sa nepoznatom praškastom materijom i mobilni telefon.

Lice S. K. je dobrovoljno predalo policijskim službenicima paketić spida ukupne težine od oko 46,4 grama.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.