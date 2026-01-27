Pucnjava u dobojskom kafiću: Jedan osoba ranjena, dvije uhapšene

Dva lica uhapšena su u Doboju zbog ranjavanja iz vatrenog oružja jednog lica u ugostiteljskom objektu u gradu.

Izvor: Shutterstock

Uhapšena su lica D. C. i N. M. iz Doboja nakon što je prijavljeno policiji da je juče u večernjim časovima došlo do upotrebe vatrenog oružja prilikom čega je povrijeđeno jedno lice, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Povrijeđeno lice je upućeno u bolnicu "Sveti apostol Luka" da bi mu bila ukazana ljekarska pomoć.

Uhapšenima je na teret stavljeno izazivanje opšte opasnosti, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

(Srna)