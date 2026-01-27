logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava u dobojskom kafiću: Jedan osoba ranjena, dvije uhapšene

Pucnjava u dobojskom kafiću: Jedan osoba ranjena, dvije uhapšene

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dva lica uhapšena su u Doboju zbog ranjavanja iz vatrenog oružja jednog lica u ugostiteljskom objektu u gradu.

Pištolj Izvor: Shutterstock

Uhapšena su lica D. C. i N. M. iz Doboja nakon što je prijavljeno policiji da je juče u večernjim časovima došlo do upotrebe vatrenog oružja prilikom čega je povrijeđeno jedno lice, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Povrijeđeno lice je upućeno u bolnicu "Sveti apostol Luka" da bi mu bila ukazana ljekarska pomoć.

Uhapšenima je na teret stavljeno izazivanje opšte opasnosti, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ