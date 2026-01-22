logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova pucnjava u Australiji: Troje mrtvih, napadač u bjekstvu, grad pod opsadom

Nova pucnjava u Australiji: Troje mrtvih, napadač u bjekstvu, grad pod opsadom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tri osobe su ubijene, a jedna je teško povrijeđena u pucnjavi koja se dogodila u mjestu Lejk Kardželigo u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels.

Pucnjava u Australiji Izvor: EPA/MICK TSIKAS

Tri osobe su preminule nakon prijavljene pucnjave u malom gradu u Novom Južnom Velsu u Australiji, saopštila je policija. Četvrta osoba je prevezena u bolnicu i nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju, prenosi BBC.

Lokalna policija sada istražuje prijavljenu pucnjavu koja se dogodila u mjestu Lejk Kardželigo oko 16.40 po lokalnom vremenu.

Policija je takođe saopštila javnosti da izbjegava to područje i da lokalni stanovnici treba da ostanu u svojim domovima. Lokalni mediji navode da je napadač i dalje u bjekstvu.

U saopštenju policije navodi se da su hitne službe pozvane u Ulicu Voker, u blizini Ulice Jelkin, nakon prijava o pucnjavi. Dvije žene i jedan muškarac su preminuli.

List Sydney Morning Herald piše da se incident karakteriše kao napad povezan sa porodičnim nasiljem. Takođe se navodi da vlasti i dalje pokušavaju da lociraju napadača i da su raspoređene teško naoružane taktičke policijske jedinice.

Televizija Seven News izveštava da je napadač pobjegao sa mjesta događaja vozilom u vlasništvu lokalne opštine. Lejk Kardželigo se nalazi u centralnom dijelu Novog Južnog Velsa u Australiji i ima oko 1.500 stanovnika.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Australija pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ