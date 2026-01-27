Tuča prerasla u pucnjavu: Uhapšene tri osobe u Banjaluci

Tri osobe uhapšene su u Banjaluci nakon tuče u kojoj je jedna osoba ispalila više hitaca iz vatrenog oružja, a dvije osobe su povrijeđene.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija S.U. iz Banjaluke sumnjiči za pokušaj ubistva, dok su D.M. iz Banjaluke i D.K. iz Republike Srbije osumnjičeni za tešku tjelesnu povredu.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, incident je prijavljen danas, 27. januara 2026. godine, oko 00.35 časova, kada je policiji dojavljeno da je došlo do međusobne tuče između više lica.

Tokom sukoba, prema navodima policije, lice S.U. je iz vatrenog oružja ispalilo više hitaca u pravcu D.M. i D.K. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a S.U. je nakon događaja ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se nakon završene kriminalističke obrade osumnjičeni, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda, sprovedu u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.