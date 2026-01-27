Vazduh nezdrav u više gradova BiH, najgore stanje u Sarajevu i Ilijašu

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive grupe stanovnika u Banjaluci, Brodu, Prijedoru, Kaknju i Travniku, a u šest gradova je nezdrav, podaci su sa sajta "Eko.akcija".

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 139, Brodu 127, Prijedoru 115, dok je u Kaknju 143 i Travniku 126.

Nezdrav vazduh je u Sarajevu sa indeksom kvaliteta 161, Ilijašu 195, Visokom 187, Zenici 169, Tuzli 162 i Vogošći 154.

Zagađen vazduh posebno je opasan za trudnice, stara lica i djecu, te osobe sa respiratornim i srčanim problemima koje ne bi trebalo da izlaze napolje.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.