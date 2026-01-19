logo
Vazduh nezdrav u više gradova, Banjaluka među pet najzagađenijih

Autor Dušan Volaš
U Banjaluci je nezdrav vazduh u kasnim popodnevnim časovima sa indeksom kvaliteta 158, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Vazduh nezdrav u više gradova, Banjaluka među pet najzagađenijih

Vazduh je nezdrav i u Sarajevu, Hadžićima, Visokom, Kaknju i Maglaju, zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti srca i disajnih organa.

Prema mjerenjima u 17.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Maglaju je 182, Hadžićima 157, Sarajevu 156 i Kaknju 152.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

Tagovi

vazduh zagađenje vazduha

Još iz INFO

