logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog otrovnog vazduha proglašena uzbuna i u Sarajevu 1

Zbog otrovnog vazduha proglašena uzbuna i u Sarajevu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je epizodu "uzbuna" i objavila niz interventih mjera zbog zagađenosti vazduha i prognozirane sinoptičke situacije koja u narednim danima predviđa nedostatak vjetra i pojavu magle

Srn2024-11-8_844255_0.jpg Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Prema mjerenjima u urbanom jezgru Sarajeva, dnevni prosjeci koncentracija čestica PM10 premašili su prag od 200 miligrama po metru kubnom, a zabilježene su i visoke vrijednosti azot dioksida.

U skladu sa planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha, na snagu stupa zabrana kretanja za automobile i teretna vozila s motorima norme evro tri i manjom, a izuzeta su vozila MUP-a, inspekcije, odbrane, javnog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila s diplomatskim tablicama, vozila lica sa invaliditetom, taksi vozila, te vozila hitne pomoći, vatrogasaca i civilne zaštite.

Mjerama je predviđeno maksimalno povećanje kapaciteta javnog gradskog prevoza koji ne zagađuje okolinu i obezbjeđivanje besplatnog prevoza ili subvencionisanje voznih karata tokom trajanja epizode.

Poslodavcima je preporučeno da omoguće radnicima kasniji dolazak na posao kako bi djecu nesmetano odvezli do predškolskih ustanova, te omogućavanje rada od kuće u skladu sa mogućnostima.

Visokoškolske ustanove treba da organizuju onlajn nastavu za studente, a jedna od mjera je i zabrana javnih okupljanja, uključujući sportske i kulturne manifestacije na otvorenom.

Apelovano je da građani kontinuirano prate zdravstvene preporuke kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te da maksimalno ograniče boravak na otvorenom i izbjegavaju fizičke aktivnosti tokom perioda povišenog zagađenja, saopšteno je iz Kantona Sarajevo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo zagađenje vazduha uzbuna

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Šta kao sirene? Gdje su vehabije? Nose li filtere?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ