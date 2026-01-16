logo
Uzbuna u Kaknju zbog zagađenog vazduha

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Operativni štab opštine Kakanj donio je odluku o proglašenju epizode "uzbuna" zbog velikog zagađenja vazduha i prisustva čestica štetnih po zdravlje stanovništva.

Proglašena uzbuna u Kaknju zbog zagađenosti vazduha Izvor: zrak.ekoakcija.org

Zbog izrazito povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, na području opštine Kakanj primjenjuju se pojačane interventne mjere s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i poboljšanja kvaliteta vazduha, navedeno je na stranici opštine Kakanj.

Tokom epizode "uzbuna" ograničava se rad određenih proizvodnih procesa i kotlovnica.

Ograničava se korištenje pojedinih vrsta sirovina i goriva s ciljem smanjenja emisije štetnih materija, zabranjuje rad industrijskih i drugih objekata koji u svom tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teška lož-ulja, izuzev postrojenja kod kojih je neophodan kontinuiran proces rada.

Planirano je uvođenje besplatnog javnog prevoza na području za koje je proglašena epizoda "uzbuna" i zabranjuje kretanje motornih vozila sa normom "evro tri" i nižom na glavnim gradskim saobraćajnicama.

Predloženo je uvođenje onlajn nastave u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa tehničkim i organizacionim mogućnostima obrazovnih ustanova.

Opština Kakanj poziva građane, privredne subjekte i institucije na odgovorno ponašanje i poštivanje propisanih mjera, kako bi se zajednički doprinijelo zaštiti zdravlja i unapređenju kvaliteta vazduha, navedeno je u saopštenju.

Kakanj zagađenje vazduha uzbuna

