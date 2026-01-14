Vazduh veoma opasan u Visokom: Indeks zagađenja dostigao kritičnih 442, Vlada KS proglasila epizodu "upozorenje"

Vazduh je u kasnim popodnevnim časovima opasan za stanovništvo u Visokom, a veoma nezdrav u Sarajevu, Ilijašu, Travniku i Kaknju, podaci su sa internet stranice "Zrak.ekoakcija".

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Prema mjerenjima u 16.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Visokom iznosio je 442, Ilijašu 259, Sarajevu 253, Travniku 228, te 244 u Kaknju.

Istovremeno, nezdrav kvalitet vazduha je zabilježen u Zenici, Tuzli i Maglaju, dok je u Banjaluci, nakon što je jutros vazduh bio nezdrav, došlo do poboljšanja prilika, te je u ovom gradu vazduh umjereno zagađen, sa ideksom kvaliteta 67.

Zbog zagađenja vazduha koje premašuje granične vrijednosti i očekivanih meteoroloških uslova koji ni u narednim danima neće dozvoliti poboljšanje njegovog kvaliteta, resorno ministarstvo u Vladi Kantona Sarajevo proglasilo je epizodu "upozorenje", saopšteno je iz ovog kantona.

Riječ je o područjima opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš, dok izuzetak čine Hadžići u kojima je kvalitet vazduha bolji.

Naređena je primjena dodatnih mjera za smanjenje emisija i zaštitu zdravlja stanovništva, uključujući, između ostalog, smanjenje temperature grijanja u objektima s postrojenjima više od 50 kilovata, pojačan nadzor tehničke ispravnosti vozila, te zabranu izvođenja građevinskih radova koji proizvode prašinu.

Apelovano je da se smanji korištenje motornih vozila, koristi javni prevoz gdje god je moguće, da se za zagrijavanje objekata koriste energenti koji zadovoljavaju standarde kvaliteta, kao i da stanovništvo zaštiti svoje zdravlje, posebno djecu, starija lica i hronične bolesnike.