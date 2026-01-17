Upozorenje meteorologa: Stiže pustinjska prašina, očekuje se dodatni pad kvaliteta vazduha

Prema najavama meteorologa stranice BHMETEO, narednih dana očekuje se dodatno pogoršanje kvaliteta vazduha, ali i rijedak meteorološki fenomen – dolazak pustinjskog pijeska iz dva različita pravca.

Izvor: Shuterstock

Već sutra, u nedjelju 18. januara, u naše krajeve stižu čestice pijeska iz centralne Azije. Riječ je o prašini iz pustinje Karakum, koja se nalazi u Turkmenistanu. Zahvaljujući specifičnim vazdušnim strujanjima, ove čestice će preći hiljade kilometara i dospjeti iznad Balkana.

Nakon azijskog pijeska, sredinom sedmice slijedi novi talas. Od srijede, 21. januara, visinsko strujanje će okrenuti na južne smjerove, što će omogućiti dolazak čestica saharskog pijeska sa sjevera Afrike.

Meteorolozi upozoravaju da će kombinacija pustinjske prašine i trenutnih vremenskih prilika u zemlji dovesti do značajnog pada kvaliteta vazduha, posebno u kotlinama i nizinama.

"S obzirom na izostanak jačeg vjetra i prisustvo lokalno dugotrajne magle, dolazak čestica pijeska i prašine iz pustinja dodatno će opteretiti vazduh koji udišemo", navode iz BHMETEO.

Ova situacija može uzrokovati zamućenost neba i karakterističnu žućkastu boju atmosfere, a hroničnim bolesnicima i osobama sa respiratornim problemima savjetuje se dodatni oprez tokom boravka na otvorenom.