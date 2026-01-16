Vrlo nezdrav vazduh jutros u Banjaluci, Sarajevu i još nekoliko gradova

Vrlo nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Prijedoru, Brodu, Sarajevu, Kaknju, Visokom i Ilijašu, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Prema mjerenjima u 8.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 259, Prijedoru 261, Brodu 276, Sarajevu 292, Kaknju 291, Visokom 225 i Ilijašu 216.

Nezdrav vazduh je u Doboju gdje je indeks 192, Tešnju 183, Zenici 182, dok je u Travniku i Tuzli 163, a u Vogošći 162.

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Maglaju, sa indeksom kvaliteta 105.

Najugroženije su trudnice, stariji i djeca, osobe sa respiratornim i srčanim problemima.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.